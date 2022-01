ufficiale Bordeaux, il rinforzo in mediana lo manda De Zerbi. Dallo Shakhtar ecco Ignatenko

Nuovo rinforzo in mediana per il Bordeaux. Il club francese ha appena annunciato l'arrivo in prestito dallo Shakhtar del centrocampista Danylo Ignatenko, classe 1997 reduce da un'avventura sempre a titolo temporaneo al Dnipro.

Questo il comunicato ufficiale dei Marines et Blancs: