ufficiale Borussia Dortmund, Ansgar Knauff ceduto all'Eintracht fino a giugno 2023

vedi letture

Ansgar Knauff è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha reso noto di aver raggiunto un accordo per il prestito dell'esterno offensivo classe 2002 fino al 30 giugno 2023. Per Knauff nove presenze stagionali in maglia giallonera, di cui tre in Champions League.