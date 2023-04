ufficiale Borussia Dortmund, dopo Brandt rinnova anche il portiere di riserva Lotka

vedi letture

Dopo il rinnovo con Julian Brandt, in casa Borussia Dortmund è stata ufficializzata un'altra estensione di contratto. Riguarda un giocatore meno pesante nella rosa giallonera, il portiere di riserva Marcel Lotka, classe 2001 arrivato in estate e che in questa stagione ha giocato solo con la squadra B in terza divisione, ha prolungato fino al 30 giugno 2025.