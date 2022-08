Dopo Kouadio Koné, il Borussia Mönchengladbach torna a fare spesa a Tolosa. Il club tedesco ha annunciato di aver ingaggiato Nathan Ngoumou: il 22enne esterno offensivo francese è costato circa 8 milioni e ha firmato un contratto fino al 2027.

Welcome to Gladbach, Nathan Ngoumou! 🐎💚

The 22-year-old French winger joins the Foals on a five-year deal from Toulouse FC ✍️ pic.twitter.com/3HUnbVt7IG

— Gladbach (@borussia_en) August 30, 2022