UFFICIALE: Bowler rientra dall'Olympiacos e lascia di nuovo Nottingham per Blackpool

Partito a settembre per la Grecia, il prestito dell'esterno 23enne Josh Bowler all'Olympiacos è stato interrotto in anticipo. Non rimarrà però al Nottingham Forest: la società di Premier League lo ha ceduto nuovamente a titolo temporaneo, questa volta lo attende il Blackpool, seconda serie inglese. Aveva già giocato negli arancioni d'Inghilterra nel 2021/2022, prima di essere acquistato proprio dal Forest in estate.

Josh Bowler has joined @BlackpoolFC on loan for the rest of the season following the mutual termination of his loan deal with @olympiacosfc.

We wish Josh well for the remainder of the campaign. 🤝

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 5, 2023