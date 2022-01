UFFICIALE: Brentford, arriva il rinnovo del tecnico Thomas Frank

Il Brentford annuncia il rinnovo del tecnico Thomas Frank e del suo assistente Brian Riemer fino al 2025. Il tecnico danese, 48 anni, è arrivato nel club inglese nel 2016 come assistente di Dean Smith, salvo poi venire promosso ad allenatore principale nell'ottobre 2018, conducendo i bees alla promozione nel massimo campionato inglese dove mancava dal 1947.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025

📄 https://t.co/Ei7PqoORjJ#BrentfordFC pic.twitter.com/aF1QViGRRY

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 24, 2022