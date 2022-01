Ufficiale il rinnovo di contratto di Bryan Mbeumo con il Brentford. L'esterno classe 1992 ha siglato un nuovo accordo fino al giugno 2026 con le Bees.

Mbeumo (22) in questa stagione con la maglia del Brentford ha messo a referto 7 gol e 3 assist in 23 presenze fra le varie competizioni.

✍️ @BMbeumo19 has signed a new contract with the Club.

Full story ➡️ https://t.co/wJFQ2uYQac#Mbeumo2026 #BrentfordFC 🐝 pic.twitter.com/Seth37RE4f

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 26, 2022