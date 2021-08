Il Brighton rende noto il rinnovo di Adam Webster per cinque stagioni. 26 anni, il difensore centrale è stato blindato dopo che i seagulls hanno ceduto nei giorni scorsi Ben White all'Arsenal. Arrivato nel 2019, Webster ha fin qui raccolto col Brighton 60 presenze in Premier League.

"There is nowhere else I would rather be playing my football." 💙@AdamWebster31 is "absolutely over the moon" to sign a new deal with the Albion! 💬 #BHAFC

