ufficiale Brighton, salutano in tre prima della fine del mercato

Il Brighton nelle ultime ore di mercato ha perfezionato alcune cessioni: Reda Khadra (20), esterno offensivo, scende in Championship e va in prestito al Blackburn; il difensore Lars Dendoncker (20) va in Scozia, al St. Johnstone; il centrocampista ecuadoriano Moises Caicedo (19) va in Belgio, al Beerschot.