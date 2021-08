ufficiale Bursaspor, tesserato lo sloveno Tim Matavz, passato anche per il Genoa

Nuova avventura per Tim Matavz (32). Il centravanti sloveno, in uscita dagli Emirati Arabi, ha firmato con il Bursaspor. La Turchia si aggiunge dunque ai campionati provati dal giocatore, ammirato in Olanda e Germania, e protagonista di un insipido passaggio anche in serie A al Genoa nell'inverno 2016.