ufficiale Celta Vigo, doppia cessione in prestito. Salutano Fernandez e Carreira

Doppia cessione eseguita nelle scorse ore dal Celta Vigo. La società galiziana ha infatti lasciato andare in prestito due calciatori: l’attaccante uruguaiano Gabriel Fernandez (’94), rientrato dall’annata al Saragozza, va in Messico al Juarez; il giovane terzino Sergio Carreira, classe 2000, scende invece in Liga2, accasandosi al Mirandes fino al termine della stagione.