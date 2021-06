Il Celtic Glasgow ha finalmente il suo nuovo allenatore. Attraverso i propri canali ufficiali, il club scozzese ha annunciato la firma di Ange Postecoglou: 55 anni, il tecnico australiano arriva dagli Yokohama F. Marinos, che ha portato al titolo nel 2019. Il manager di origine greca ha vinto anche due titoli di A-League con il Brisbane Roar prima di prendere la guida dei Socceroos nel 2013, con cui ha conquistato la qualificazione alla Coppa del Mondo 2014 e ha vinto la Coppa d'Asia nel 2015.

Celtic Football Club is delighted to announce that it has appointed Ange Postecoglou to the position of Football Manager.

