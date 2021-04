ufficiale Celtic Glasgow, il difensore Welsh rinnova fino al 2025

Il Celtic Glasgow ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto del difensore centrale Stephen Welsh. Il classe 2000, cresciuto nel vivaio del club scozzese, ha firmato un contratto fino al 2025 dicendosi felice di poter continuare questa avventura iniziata un decennio fa nel settore giovanile: "Sono felice di aver firmato questo contratto, questo è lo scenario perfetto per me. - ha spiegato Welsh - A partire dal periodo natalizio ho giocato con continuità e ora sta solo a me continuare su questa strada fino a fine stagione e poi in futuro".