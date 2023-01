La colonia asiatica in casa Celtic Glasgow – che al momento conta ben cinque giapponesi – si allarga ulteriormente con l’arrivo di un giovane nazionale sudcoreano: si tratta dell’attaccante classe 2001 Hyeon-gyu Oh. Attraverso i propri canali il club scozzese ha annunciato di aver acquistato il giovane attaccante, che ha firmato un contratto quinquennale.

🆕✍️ Oh is a Celt! 🟢⚪

We are delighted to announce the signing of South Korean international Hyeongyu Oh, subject to international clearance.

Welcome to #CelticFC, Oh 🍀🇰🇷

— Celtic Football Club (@CelticFC) January 25, 2023