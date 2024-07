Ufficiale Hyeon-gyu Oh lascia il Celtic dopo 18 mesi: il sudcoreano vola in Belgio

Hyeon-gyu Oh sbarca in Jupiler Pro League. L'attaccane sudcoreano, 23 anni, è l'ultimo acquisto dell'ambizioso Genk; il giocatore lascia il Celtic dopo una stagione e mezza per una cifra non ancora comunicata e firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

Oh, classe 2001, è cresciuto nei Suwon Samsung Bluewings, con cui ha fatto il suo esordio da professionista. Nel gennaio del 2023 si è trasferito in Scozia per una cifra vicina ai 3 milioni di euro: con il club di Glasgow ha disputato 47 partite, con 12 gol all'attivo e cinque titoli conquistati. Ha anche disputato 11 presenze con la nazionale sudcoreana.