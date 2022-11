Il Celtic ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo per ingaggiare Yuki Kobayashi. Il difensore giapponese, soggetto ad autorizzazione internazionale ed attualmente in forza al Vissel Kobe, potrà unirsi al club scozzese dall'1 dicembre 2022, ma sarà a disposizione per le gare ufficiali solo una volta aperto il mercato di gennaio. Il classe '92, che ha firmato per 5 anni, ha espresso tutta la sua felicità per questa nuova avventura: "Sono così entusiasta di unirmi al Celtic che non vedo l'ora di avere questa meravigliosa opportunità".

🆕✍️ #WelcomeKobayashi

We are delighted to announce the signing of Japanese defender Yuki Kobayashi on a 5-year deal, subject to international clearance.

Yuki will officially join the Club on January 1, 2023! 🎌

Welcome to #CelticFC, Yuki! 🍀🇯🇵

— Celtic Football Club (@CelticFC) November 23, 2022