ufficiale Chelsea, Cech lascia la sua carica. L'ex portiere: "E' il momento di farmi da parte"

Prosegue il rinnovamento dei quadri tecnici del Chelsea dopo il passaggio di proprietà a Tom Boehly. Nella giornata di oggi Petr Cech si è dimesso dalla carica di Technical and Performance Advisor dei Blues. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere ceco: "E' stato un grande privilegio ricoprire questo ruolo al Chelsea negli ultimi tre anni. Con il club sotto una nuova proprietà, sento che ora è il momento giusto per farmi da parte. Sono contento che il club sia ora in ottima posizione con la nuova proprietà, e sono fiducioso del suo futuro successo sia dentro che fuori dal campo".