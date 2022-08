ufficiale Colella riparte dall'Albania. L'ex Legnago e Vicenza è il nuovo tecnico del Partizani

Esperienza estera, in Albania, per l'ex tecnico - tra le altre - di Legnago, Vicenza e Rimini Giovanni Colella, scelto dal Partizani Tirana per la guida della prima squadra. Il mister è già stato presentato alla piazza, e quest'oggi alle 19:00 dirigerà il primo allenamento.