ufficiale Cosimo Fiorini sulle orme di Gnonto. Lascia l'Italia a 16 anni per lo Zurigo

vedi letture

Cosimo Fiorini come Willy Gnonto? Per il momento i due condividono l'agenzia di procura e la volontà di lasciare l'Italia da giovanissimi per rilanciarsi nello Zurigo, in Svizzera. Ufficiale la firma con la squadra elvetica del centrocampista classe 2006, che ha lasciato la Fiorentina (in cui milita il fratello Mattia, cinque anni più grande) lo scorso 30 giugno al termine del suo contratto e ora proverà a rimettersi in gioco con la maglia del club elvetico bianco-blu.