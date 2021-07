ufficiale CSKA Mosca, Nababkin rinnova per un anno. Yeleev all'Amkar Perm

Il CSKA Mosca ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto per un anno del difensore Kirill Nababkin, colonna portante del club con cui ha disputato 252 presenze dal 2010 a oggi. Lascia invece il CSKA Maxim Yeleev che giocherà in prestito all’Amkar Perm per tutta la stagione.