Gran colpo dei Rangers di Glasgow. Il club scozzese ha annunciato di aver ingaggiato Danilo Pereira Da Silva: l'ormai ex giocatore del Feyenoord, classe 1999, ha firmato un contratto per cinque stagioni (fino al 30 giugno 2028), soggetto ad autorizzazione internazionale.

È l'ottavo acquisto per la squadra di Michael Beale della finestra di mercato estiva.

La carriera

Danilo ha mosso i primi passi in Brasile, tra Corinthians, Ponte Preta, Vasco e Santos, poi si è trasferito in Olanda, dove ha giocato con Ajax, Twente e Feyenoord, conquistando due volte il titolo di Eredivisie, prima con l'Ajax nel 2021/22 e poi con il Feyenoord la scorsa stagione.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono davvero molto felice. Non vedo l'ora di giocare a Ibrox davanti ai tifosi. Sono già innamorato del club e sono entusiasta di far parte di questo gruppo. È ora di mettersi al lavoro e spero di poter ripagare l'amore che mi hanno dimostrato".

💙 Rangers Football Club are today delighted to confirm the signing of Danilo Pereira Da Silva on a five-year deal from Feyenoord, subject to international clearance.

🇧🇷 Welcome to Rangers, @DaniloPereira9.

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 28, 2023