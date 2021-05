Un brasiliano alla conquista della Eredivisie: Danilo a quota 16 gol, come Ronaldo e Romario

Danilo Pereira da Silva è l'ennesimo attaccante brasiliano a entrare nella storia della Eredevisie: il centravanti del Twente, classe 1999, ha realizzato infatti contro l'Heracles il suo sedicesimo gol stagionale nel campionato olandese, diventando il quarto giocatore verdeoro a riuscirci dopo Afonso Alves, Ronaldo e Romario.





16 - Danilo is the fourth Brazilian ever to score at least sixteen goals in an Eredivisie season, after Afonso Alves, Ronaldo and Romário. Quartet. pic.twitter.com/d4BJoAZDS7

