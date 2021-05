Pensa al futuro fuori dal rettangolo di gioco l’ex Juve e PSG Blaise Matuidi. Il centrocampista francese, oggi all’Inter Miami assieme a Gonzalo Higuain, è stato ufficializzato quale nuovo direttore sportivo del Miami City, formazione che milita nella USL League Two.

FC Miami City, and its parent company Strive Football Group, are delighted to welcome legend, Blaise Matuidi, who is joining Strive Football Group as Chief Football Officer!@MATUIDIBlaise #FCMiamiCity #Path2Pro pic.twitter.com/nGTRhXmbfn

— FC Miami City (@FCMiamiCity) May 10, 2021