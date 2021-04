ufficiale Eintracht, via anche Fredi Bobic. Ora assalto a Rangnick e occhio ad Almstadt

vedi letture

Fredi Bobic non è più un dirigente dell'Eintracht Francoforte. Con una nota apparsa sul sito ufficiale è stato reso noto il divorzio dall'attuale uomo mercato. La risoluzione del contratto in scadenza nel 2023 costerà al club circa 2.5 milioni di euro.

Chi al suo posto? Ieri l'Eintracht ha reso noto che anche l'allenatore Adi Hutter lascerà a fine stagione per andare ad allenare il 'Gladbach e andrà via a fine campionato anche l'attuale direttore sportivo Bruno Hubner. L'idea, adesso, è quella di puntare su Ralf Rangnick come manager e dirigente. Colloqui tra i vertici del club e il tecnico tedesco che la scorsa estate fu a un passo dal Milan sono attesi nei prossimi giorni e non è da escludere che, col suo arrivo, Rangnick possa portare con sé anche un dirigente attualmente al Milan, ovvero Hendrik Almstadt,