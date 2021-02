ufficiale Elche, un rinforzo per la difesa, Preso il colombiano Palacios

vedi letture

C'è ancora tempo per le ufficialità in Spagna. L'Elche ha reso noto l'acquisto di Helibelton Palacios, terzino destro colombiano di 27 anni. Il giocatore era senza squadra dopo la scadenza di contratto l'Atlético Nacional. In precedenza, Palcios ha militato in Europa con la maglia del Brugge.