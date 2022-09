ufficiale Fischer, mago dell'Union Berlino. Dalla Zweite al 1° posto in Bundes. Ora il rinnovo

Urs Fischer ha rinnovato il suo contratto con l'Union Berlino. Il tecnico svizzero, 56 anni, è arrivato nel 2018 conducendo la squadra prima in Bundesliga, poi in Conference League e poi in Europa League. Attualmente l'Union è la sorprendente capolista del campionato tedesco, con 17 punti ottenuti in 7 partite nonché l'unica imbattuta del torneo. "Quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni è stato incredibile e difficile da descrivere. Come spesso ho sottolineato mi trovo molto bene e il lavoro con la squadra è molto positivo. La società permette di mantenere un ottimo rapporto umano".