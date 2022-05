ufficiale Friburgo, colpo in difesa. Torna Ginter dal Borussia Monchengladbach

Dopo otto anni spesi fra Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach il difensore Matthias Ginter torna a casa. Il Friburgo, club in cui è cresciuto e ha esordito fra i professionisti, ha infatti annunciato sul proprio sito ufficiale il ritorno del centrale classe '94 che è stato prelevato a parametro zero visto il contratto in scadenza con i Fohlen. Il giocatore vestirà la maglia numero 20, mentre i dettagli del contratto non sono stati divulgati.