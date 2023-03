ufficiale Friburgo, Petersen lascerà il calcio a fine stagione. Fu capocannoniere a Rio 2016

Nils Petersen chiuderà la carriera al termine di questa stagione. Lo ha annunciato l'attaccante attraverso il sito ufficiale del Friburgo. 34 anni, Petersen ha vestito in due occasioni la maglia della nazionale tedesca e si è distinto come capocannoniere della squadra olimpica alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, convocato come fuori quota. A livello di club il suo punto più alto è stato il passaggio nell'estate del 2011 dall'Energie Cottbus al Bayern Monaco. Con i bavaresi 15 presenze e 4 reti, oltre alla possibilità di giocare la Champions League.