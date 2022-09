UFFICIALE: Fulham, ecco l'ex napoletano Carlos Vinicius a rinforzare l'attacco

Carlos Vinicius è un nuovo giocatore del Fulham. L'attaccante brasiliano, 27 anni, arriva a titolo definitivo dal Benfica e ha firmato un contratto fino al 2025.

It's not official until we drop the signing picture! 🖊#INVINCIBLE 🙅‍♂️ | #FFC pic.twitter.com/wcP5yRV8vG

— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 1, 2022