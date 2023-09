ufficiale Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia

Adesso è anche ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il club francese ha annunciato pochi minuti fa la firma del tecnico italiano, che subentra a Marcelino: lo spagnolo si era separato dalla società "per motivi non sportivi" dopo gli eventi del 18 settembre, che hanno coinvolto anche il presidente Pablo Longoria, minacciato addirittura di morte da una parte della tifoseria.

Nuova avventura all'estero. Ringhio riparte così nuovamente da un campionato estero: Gattuso ha guidato il Valencia nella passata stagione e sarà la sua quarta esperienza fuori dall'Italia dopo Sion e OFI Creta.

Le prime parole. Attraverso il sito ufficiale dell'OM, arrivano anche le prime dichiarazioni dell'ex centrocampista: "Sono molto felice e orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di giocare come calciatore, famosi in tutta Europa per la passione e l'entusiasmo che li caratterizzano. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono".