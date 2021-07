ufficiale Gianluca Simeone rinnova con l'Ibiza. Il figlio del Cholo resta anche in Segunda

Gianluca Simeone e l'Ibiza vanno avanti insieme. Come ufficializzato dal club spagnolo su Twitter, il figlio del Cholo ha raggiunto un accordo per restare anche nella prossima stagione in Segunda División. Questo l'annuncio sulla permanenza del Bufalo, attaccante classe 1998, arrivato alle Baleari lo scorso anno: