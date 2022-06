ufficiale Hamouma rimane in Ligue 1. Lascia il retrocesso Saint-Etienne per l'Ajaccio

Romain Hamouma giocherà in Ligue 1 anche nella prossima stagione. Ufficiale infatti il suo addio al termine dell'attuale contratto con il Saint-Etienne, in scadenza tra 10 giorni. Contestualmente è stato messo sotto contratto per la prossima stagione dall'Ajaccio, fresco di ritorno nella massima serie.