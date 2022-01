ufficiale Hannover, primo contratto "pro" per Tresoldi, talento italiano di 17 anni

L'Hannover blinda un talento italiano: si tratta di Nicolo Tresoldi, attaccante di 17 anni. Trattasi di figlio d'arte, in quanto il padre Emanuele è stato terzino dell'Atalanta e della nazionale Under 21 negli anni '90. Arrivato l'anno scorso in Germania, Tresoldi Jr. oggi può festeggiare il suo primo contratto da professionista.