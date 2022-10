ufficiale Hull City, Arveladze esonerato a 8 ore dalla partita. E stasera è arrivato il ko

Ha dell'incredibile ciò che è successo quest'oggi in casa Hull City, club di seconda divisione inglese. A circa otto ore dal fischio d'inizio del match contro il Luton, il club inglese ha reso noto l'esonero del manager Shota Arveladze. Al posto dell'allenatore georgiano nel giorno del match valido per l'anticipo dell'11esima giornata di Championship è stato promosso Andy Dawson, che assumerà questo ruolo fino alla nomina del nuovo tecnico: per la cronaca, l'Hull City ha perso 2-0.