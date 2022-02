A 39 anni anni, Jermain Defoe non ha nessuna voglia di ritirarsi. L'attaccante inglese, dopo aver risolto il contratto con i Glasgow Rangers, si è accordato con il Sunderland, club di League One inglese (la terza serie), firmando un contratto fino al termine della stagione.

We are delighted to welcome Jermain Defoe back to the Stadium of Light on an initial contract until the end of the 2021-22 season! ✍️#SAFC | #DefoeHomecoming

