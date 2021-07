UFFICIALE: il Brighton porta a termine il colpo Mwepu dal Salisburgo

La prima operazione del Brighton & Hove Albion sul mercato è di alto livello. Ingaggiato Enock Mwepu (23), centrocampista originario dello Zambia che nelle ultime tre stagioni ha giocato con il RB Salisburgo. Accordo quadriennale per il nazionale africano che ha già esordito in Champions League ed Europa League.

✍ Albion are pleased to confirm the signing of Enock Mwepu from reigning Austrian champions @RedBullSalzburg on a four-year deal, on undisclosed terms.

👋 Welcome, @EnockMwepu45!#BHAFC 🔵⚪

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 6, 2021