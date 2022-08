Nonostante il forte interesse del Barcellona, César Azpilicueta Tanco ha deciso di restare a Londra. Il difensore spagnolo proseguirà la sua già decennale avventura nel Chelsea: ha rinnovato il contratto per due stagioni.

Your captain. Azpi is here to stay! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022