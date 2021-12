Nuova avventura per Stanislav Cherchesov. L'ex ct della Nazionale russa ha deciso infatti di ripartire dall'Ungheria, più precisamente dal Ferencvaros. Lo hanno comunicato le stesse Aquile Verdi, che non hanno però aggiunto dettagli sul nuovo contratto dell'allenatore.

Questo il comunicato ufficiale del Ferencvaros su mister Cherchesov:



📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021