ufficiale Il fratellastro di Varane scende in Ligue 2. Il Lens lo cede al Rodez

vedi letture

Nuova avventura per Jonathan Varane. Il centrocampista francese, 20 anni, lascia il Lens e va in prestito (senza opzione di acquisto) per sei mesi al Rodez, attualmente al decimo posto in Ligue 2. Fratellastro di Raphael Varane, Jonathan proverà a crescere in un club che ha creduto fortemente in lui, nonostante abbia disputato una sola partita finora in stagione.