Illan Meslier non lascia, anzi raddoppia al Leeds United. Il club inglese blinda il portiere dell'Under 21 della Francia, che firma un contratto fino al 2026. Rinnovo di contratto ufficiale, come annunciato dal sodalizio di Elland Road tramite un comunicato ufficiale.



Proud to sign an extension with this incredible club!

Thank you to all the staff, players and fans that have helped me so far. WE ARE LEEDS! 💙💛#MOT pic.twitter.com/anvijs9AEI

— Illan Meslier (@MeslierIllan) August 13, 2021