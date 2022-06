ufficiale Il Lille si separa da Gourvennec. Ora Fonseca è il favorito per la panchina

Jocelyn Gourvennec non è più l'allenatore del Lille. Dopo giorni di voci, a comunicarlo ufficialmente è il club francese, che ringrazia il tecnico dopo l'ultima stagione ma sceglie di interrompere il rapporto lavorativo. Ora si apre una corsa per la panchina del club francese, che vede in netto vantaggio l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca.