ufficiale Il Midtjylland esonera Bo Henriksen: "Speravo di avere più tempo"

Non gli è bastato aver conquistato ieri l'accesso al terzo turno di qualificazione di Champions League. Il Midtjylland ha deciso, un po' a sorpresa, di esonerare Bo Henriksen. Anche il tecnico non si aspettava questa decisione: "Speravo di avere un po' più di tempo per lasciare il segno nella squadra e non vedevo l'ora di sviluppare le idee nei prossimi mesi, cercando di ottenere risultati in tutte le competizioni. Riconosco però che è diritto e dovere del club; ogni allenatore è sempre in discussione e, nel mio caso, si è deciso così. Non sono d'accordo, ma essere licenziati fa parte del gioco quando alleni un grande club".

Il vice allenatore Henrik Jensen subentrerà temporaneamente a Henriksen.