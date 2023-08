ufficiale Il Newcastle cede il talento Kuol in Olanda. Giocherà con il Volendam

Garang Mawien Kuol è stato una delle sorprese tra i convocati dell'Australia al Mondiale in Qatar. L'attaccante classe 2004, nato in Egitto e di proprietà del Newcastle, ha giocato due spezzoni di partita (contro Francia e Argentina) e ha confermato le sue qualità; il club inglese ora lo manda a farsi le ossa e, dopo il prestito in Scozia - dove ha vestito la maglia degli Hearts -, lo cede al Volendam fino al termine della stagione.