ufficiale Inter Miami, l'ultimo rinforzo arriva dalla Ligue 1. Preso Jean dal Lens

Dal 7 luglio l’attaccante francese Corentin Jean (’95) approda in MLS, nell’Inter Miami di David Beckham. Prima avventura lontano dalla Francia per l’ormai ex giocatore del Lens, che ha firmato un contratto fino al termine del campionato 2024 con la squadra allenata da Phil Neville.