ufficiale Jayden Braaf è del Borussia Dortmund. Contratto fino al 2025

Ennesimo colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno ingaggiato il giovane olandese Jayden Braaf: il 19enne talento arriva a parametro zero dal Manchester City e ha firmato un contratto con il club tedesco che durerà fino al 30 giugno 2025.