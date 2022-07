ufficiale Joaquin non si ferma a 41 anni: l'ex Fiorentina rinnova un altro anno col Real Betis

E' cresciuto al Real Betis, è esploso al Real Betis. Poi, a Siviglia ci è tornato dopo le esperienza a Valencia, Malaga e con la Fiorentina. E ha intenzione di restarci ancora, di giocare ancora con la maglia biancoverde. Joaquin Sanchez Rodriguez, quello che in Spagna ormai chiamano 'Benjamin Button', tra un paio di settimane compirà 41 anni ma non appende gli scarpini al chiodo. L'aveva già annunciato dopo la vittoria della Copa del Rey, ora c'è l'ufficialità: Joaquin rinnova per un altro anno con il club del suo cuore.