ufficiale Jones lascerà il Man United a giugno. "Due anni difficili. Mi è mancato giocare"

vedi letture

Phil Jones lascerà il Manchester United. Il difensore inglese, ai margini della rosa a causa di un infortunio, ha annunciato che, quando il suo contratto scadrà a giugno, saluterà i Red Devils: "E' stato molto difficile negli ultimi due anni. Non c'è modo di nascondersi da questo. La mia famiglia è stata assolutamente determinante nel tenermi sulla retta via e mantenermi concentrato per cercare di mettermi in forma e provare a giocare di più. E, sai, mi è mancato giocare a calcio. amo fare questo per vivere. Ho avuto la fortuna di farlo, anche se non quanto avrei voluto"