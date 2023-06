ufficiale Manchester United, due difensori in scadenza di contratto salutano Old Trafford

Giornata di annunci in casa Manchester United. Attraverso un comunicato diramato appena pochi minuti fa, i Red Devils informano infatti che i due difensori Phil Jones e Axel Tuanzebe lasceranno Old Trafford alla scadenza del loro contratto fissata per il prossimo 30 giugno. Un vero e proprio senatore, il primo, che saluta dopo 12 anni e 229 presenze nello United, mentre il secondo se ne va dopo 37 partite in prima squadra, ma anche una lunga trafila a livello giovanile.

Lasciano lo United anche il centrocampista Ethan Galbraith e il difensore Di'Shon Bernard, reduci rispettivamente dai prestiti al Salford City e al Portsmouth.

Questo il comunicato ufficiale: