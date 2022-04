ufficiale Jordan Larsson lascia la Russia. Prestito fino a giugno dallo Spartak Mosca all'AIK

Jordan Larsson lascia la Russia e torna in patria, almeno temporaneamente. L'attaccante classe 1997 si trasferisce infatti in prestito fino a giugno all'AIK Solna dallo Spartak Mosca, col quale in questa stagione aveva collezionato finora 2 gol in 23 presenze.

