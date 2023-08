ufficiale Julen Lopetegui lascia il Wolverhampton. Il tecnico spagnolo risolve il contratto

Come annunciato nelle scorse ore, Julen Lopetegui ha deciso di lasciare il Wolverhampton. L'ufficialità è arrivata poco fa con un comunicato pubblicato dal club inglese sul propio sito ufficiale: "Wolves e Julen Lopetegui hanno raggiunto un accordo per separarsi, ponendo fine ai nove mesi di regno dello spagnolo come capo allenatore del club.

Lopetegui è entrato a far parte dei Wolves a novembre e ha guidato con successo il club verso la salvezza in Premier League, tuttavia, l'allenatore e il club hanno riconosciuto e accettato le loro divergenze di opinione su alcune questioni e hanno convenuto che una fine amichevole del suo contratto fosse la soluzione migliore per tutte le parti.

Nelle ultime settimane sono proseguiti i colloqui, svolti con il massimo rispetto e cordialità, offrendo al club il tempo e lo spazio per iniziare a lavorare sulla ricerca di un successore, assicurando anche che Julen e il suo staff dietro le quinte potessero continuare la loro preparazione pianificata per garantire che la squadra possa essere nelle migliori condizioni possibili per l'inizio della stagione di Premier League.

Oltre a Lopetegui lasciano anche i membri del suo staff: Pablo Sanz, Juan Peinado, Oscar Caro, Edu Rubio, Borja De Alba Alonso e Daniel Lopetegui.

Lopetegui ha dichiarato: “Auguro ai Wolves e a tutti i membri del club buona fortuna per il futuro e li ringrazio per l'opportunità concessa. È stato un onore vivere questa avventura in compagnia di ogni singolo dipendente del club; che desidero ringraziare per il loro sostegno e aiuto in ogni momento.

Inoltre, ovviamente, voglio ringraziare i giocatori, che hanno sempre dato il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, e soprattutto i tifosi che mi hanno fatto sentire uno di loro fin dal primo momento e sono sempre stati fantastici con me, il mio staff e la mia famiglia".